СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста

СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa. "В 2026 году экономика Африки будет расти быстрее, чем экономика Азии", - говорится в материале портала. Портал со ссылкой на данные МВФ пишет, что в то время как средние темпы роста в странах Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут 4,6% в этом году, совокупный темп роста экономики Азии за тот же период замедлится примерно до 4,1%. По словам постоянного координатора ООН в Руанде Озоннии Оджиело, экономический рост в Африке обусловлен уникальными показателями в некоторых государствах, в частности в Восточной Африке.

