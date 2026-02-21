Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста - 21.02.2026
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста - 21.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa. | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa. "В 2026 году экономика Африки будет расти быстрее, чем экономика Азии", - говорится в материале портала. Портал со ссылкой на данные МВФ пишет, что в то время как средние темпы роста в странах Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут 4,6% в этом году, совокупный темп роста экономики Азии за тот же период замедлится примерно до 4,1%. По словам постоянного координатора ООН в Руанде Озоннии Оджиело, экономический рост в Африке обусловлен уникальными показателями в некоторых государствах, в частности в Восточной Африке.
мировая экономика, африка, азия, руанда, мвф, оон
Экономика, Мировая экономика, АФРИКА, АЗИЯ, РУАНДА, МВФ, ООН
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста

Pulse of Africa: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa.
"В 2026 году экономика Африки будет расти быстрее, чем экономика Азии", - говорится в материале портала.
Портал со ссылкой на данные МВФ пишет, что в то время как средние темпы роста в странах Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут 4,6% в этом году, совокупный темп роста экономики Азии за тот же период замедлится примерно до 4,1%.
По словам постоянного координатора ООН в Руанде Озоннии Оджиело, экономический рост в Африке обусловлен уникальными показателями в некоторых государствах, в частности в Восточной Африке.
 
