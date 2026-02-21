https://1prime.ru/20260221/afrika-867686557.html
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста - 21.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T01:11+0300
2026-02-21T01:11+0300
2026-02-21T01:11+0300
экономика
мировая экономика
африка
азия
руанда
мвф
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867686557.jpg?1771625510
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa.
"В 2026 году экономика Африки будет расти быстрее, чем экономика Азии", - говорится в материале портала.
Портал со ссылкой на данные МВФ пишет, что в то время как средние темпы роста в странах Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут 4,6% в этом году, совокупный темп роста экономики Азии за тот же период замедлится примерно до 4,1%.
По словам постоянного координатора ООН в Руанде Озоннии Оджиело, экономический рост в Африке обусловлен уникальными показателями в некоторых государствах, в частности в Восточной Африке.
африка
азия
руанда
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, африка, азия, руанда, мвф, оон
Экономика, Мировая экономика, АФРИКА, АЗИЯ, РУАНДА, МВФ, ООН
СМИ: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
Pulse of Africa: Африка в 2026 году опередит Азию по темпам экономического роста
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Африканский континент в этом году, согласно прогнозам, опередит Азию по темпам экономического роста, сообщает портал Pulse of Africa.
"В 2026 году экономика Африки будет расти быстрее, чем экономика Азии", - говорится в материале портала.
Портал со ссылкой на данные МВФ пишет, что в то время как средние темпы роста в странах Африки к югу от Сахары, как ожидается, достигнут 4,6% в этом году, совокупный темп роста экономики Азии за тот же период замедлится примерно до 4,1%.
По словам постоянного координатора ООН в Руанде Озоннии Оджиело, экономический рост в Африке обусловлен уникальными показателями в некоторых государствах, в частности в Восточной Африке.