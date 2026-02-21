https://1prime.ru/20260221/aktsiya-867703251.html
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих цифровой ID в MAX
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих цифровой ID в MAX - 21.02.2026, ПРАЙМ
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих цифровой ID в MAX
Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:29+0300
2026-02-21T20:29+0300
2026-02-21T20:29+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_9b5b9f805c8b6cd38901000f5a0216eb.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max. Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта. Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству. Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.
https://1prime.ru/20260112/lyubimova-866418144.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fafd93221f96256e546941b65f6a3ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих цифровой ID в MAX
Льготники, использующих цифровой ID в MAX, смогут бесплатно посещать музеи в регионах
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта.
Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству.
Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники