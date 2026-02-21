Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих цифровой ID в MAX

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max. Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта. Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству. Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.
2026
20:29 21.02.2026
 
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Льготные категории граждан, среди которых люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры, с 22 февраля до 1 марта смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры в регионах России, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Запускаем масштабную акцию для льготных категорий граждан - "Культура поMAХимуму". С 22 февраля люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей и пенсионеры смогут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, используя цифровой ID в национальном мессенджере MAX", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова отметила, что к таким учреждениям относятся музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры. Акция продлится до 1 марта.
Министр подчеркнула, что ведомство активно поддерживает инициативы, направленные на приобщение широкой аудитории к искусству.
Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму" и на сайтах региональных Министерств культуры, заключила Любимова.
Заголовок открываемого материала