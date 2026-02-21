Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АЮР предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" к 23 февраля - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260221/ayur-867693293.html
В АЮР предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" к 23 февраля
В АЮР предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" к 23 февраля - 21.02.2026, ПРАЙМ
В АЮР предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" к 23 февраля
Мошенники собирают "пожертвования" в поддержу ветеранов и российских военнослужащих, используя сгенерированные нейросетью обращения от звезд ко Дню защитника... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T10:05+0300
2026-02-21T10:05+0300
мошенничество
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_0:0:2333:1313_1920x0_80_0_0_317fefd46c3c3de4c510d8925e8419ed.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники собирают "пожертвования" в поддержу ветеранов и российских военнослужащих, используя сгенерированные нейросетью обращения от звезд ко Дню защитника Отечества, сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова. "В 2026 году мошенники как улучшают старые схемы, так и придумывают новые технологичные атаки. Используя искусственный интеллект и дипфейки для подделки голоса и видео, аферисты ко Дню защитника Отечества создают поддельные видеообращения от имен знаменитостей или военных, призывающих к пожертвованиям или участию в различных акциях, направленных на поддержку ветеранов и бойцов СВО", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, по словам Корсуновой, мошенники могут представляться сотрудниками банков и пугать абонента блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП. Они выманивают деньги и код из смс под предлогом "подтверждения личности".
https://1prime.ru/20260221/moshennik-867692844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/39/832263903_202:0:2242:1530_1920x0_80_0_0_0dfc5911bf652f39ef70e6b843e15a1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы
Мошенничество, Общество , Финансы
10:05 21.02.2026
 
В АЮР предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" к 23 февраля

АЮР: мошенники собирают "пожертвования" ветеранам, используя ИИ- обращения звезд

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Мужчина перед монитором компьютера. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники собирают "пожертвования" в поддержу ветеранов и российских военнослужащих, используя сгенерированные нейросетью обращения от звезд ко Дню защитника Отечества, сообщила РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.
"В 2026 году мошенники как улучшают старые схемы, так и придумывают новые технологичные атаки. Используя искусственный интеллект и дипфейки для подделки голоса и видео, аферисты ко Дню защитника Отечества создают поддельные видеообращения от имен знаменитостей или военных, призывающих к пожертвованиям или участию в различных акциях, направленных на поддержку ветеранов и бойцов СВО", - рассказала собеседница агентства.
Кроме того, по словам Корсуновой, мошенники могут представляться сотрудниками банков и пугать абонента блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП. Они выманивают деньги и код из смс под предлогом "подтверждения личности".
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
09:45
 
МошенничествоОбществоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала