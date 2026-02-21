https://1prime.ru/20260221/banki-867638297.html
Банки меняют условия обслуживания карт с марта: что ждет клиентов
Банки меняют условия обслуживания карт с марта: что ждет клиентов
2026-02-21T02:02+0300
экономика
финансы
банки
банковские карты
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Многие банки ближе к концу квартала меняют условия обслуживания карт, исходя из уровня ставок, текущей экономической ситуации и собственной выгоды. Как это отразится на клиентах, рассказал агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.Он напомнил, что даже простая дебетовая карта требует расходов: на платежную инфраструктуру, переводы, обслуживание счетов, бонусные программы, IT-системы и защиту от мошенничества. Если доходы от использования клиентских средств снижаются или растут операционные затраты, прежние условия становятся слишком дорогими.“В такой ситуации банки либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым”, - пояснил он.Отдельный тренд последних лет – постепенный отказ от карт как инструмента накоплений. Сейчас банки все чаще разводят функции продуктов: карта используется для платежей, а накопления – для специальных счетов и вкладов. Для финансовой организации это удобнее: средства на карте могут быть сняты в любую секунду, тогда как деньги на накопительных продуктах более предсказуемы.Параллельно усиливаются требования к контролю операций. Рост дистанционных переводов и мошеннических схем заставляет банки внимательнее отслеживать нетипичные транзакции и чаще запрашивать подтверждения. Иногда это выражается в дополнительных проверках или временных ограничениях по операциям. Для клиента это выглядит как ужесточение правил, но фактически речь идет о выполнении требований финансового мониторинга и защите средств самих пользователей, рассуждает Алексей Лоссан.В итоге изменения условий обслуживания карт – это не разовые решения отдельных банков, а отражение общей трансформации рынка. Карточные продукты становятся более специализированными и экономически точными: расчеты отделяются от накоплений, бонусы привязываются к активности, заключил он.
финансы, банки, банковские карты
