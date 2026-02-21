https://1prime.ru/20260221/baykal-867700442.html
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
2026-02-21T18:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867700283_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_b39239296747cd9844c3e5a4ddfb64e0.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ. "Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении ведомства. Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
