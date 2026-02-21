Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток - 21.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260221/baykal-867700442.html
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток - 21.02.2026, ПРАЙМ
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T18:12+0300
2026-02-21T18:12+0300
происшествия
туризм
россия
бизнес
байкал
китай
сергей лавров
мид рф
уаз
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ. "Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении ведомства. Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
байкал
китай
туризм, россия, бизнес, байкал, китай, сергей лавров, мид рф, уаз
Происшествия, Туризм, РОССИЯ, Бизнес, Байкал, КИТАЙ, Сергей Лавров, МИД РФ, УАЗ
18:12 21.02.2026
 
Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток

Россия надеется, что инцидент с туристами из КНР на Байкале не повлияет на турпоток

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ.
"Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении ведомства.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов
17:58
 
ПроисшествияТуризмРОССИЯБизнесБайкалКИТАЙСергей ЛавровМИД РФУАЗ
 
 
