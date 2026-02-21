https://1prime.ru/20260221/baykal-867700442.html

Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток

Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток - 21.02.2026, ПРАЙМ

Россия надеется, что ЧП на Байкале не повлияет на турпоток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T18:12+0300

2026-02-21T18:12+0300

2026-02-21T18:12+0300

происшествия

туризм

россия

бизнес

байкал

китай

сергей лавров

мид рф

уаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867700283_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_b39239296747cd9844c3e5a4ddfb64e0.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что инцидент на Байкале не окажет негативного воздействия на турпоток двух стран, сообщили в МИД РФ. "Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении ведомства. Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.

https://1prime.ru/20260221/mid-867699837.html

байкал

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, бизнес, байкал, китай, сергей лавров, мид рф, уаз