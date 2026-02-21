Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бодайбо после аварии на сетях восстановили теплоснабжение в 191 доме - 21.02.2026
В Бодайбо после аварии на сетях восстановили теплоснабжение в 191 доме
2026-02-21T06:16+0300
2026-02-21T06:16+0300
06:16 21.02.2026
 
В Бодайбо после аварии на сетях восстановили теплоснабжение в 191 доме

В Бодайбо после аварии на сетях восстановили теплоснабжение в 191 доме

ИРКУТСК, 21 фев - ПРАЙМ. Теплоснабжение в Бодайбо Иркутской области после аварии на сетях восстановили в 191 доме, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января остановили четыре котельные. Без тепла и воды остались 196 домов и две школы. Указом губернатора в Приангарье ввели режим ЧС регионального уровня. На пятницу в городе восстановили теплоснабжение в 175 жилых домах и двух школах. За сутки тепло подали еще в 16 домов.
"К теплоснабжению подключен 191 дом - это 56 многоквартирных домов, 60 индивидуальных жилых строений и 75 домов блокированной застройки. В общей сложности в них проживают 1 604 человека, в том числе 370 детей", - написал Кобзев в Telegram-канале.
По данным администрации Бодайбо и Бодайбинского района, в субботу в городе вне зоны ЧС произошло отключение центрального теплового пункта №6. Под отключение попали 37 домов, школа, два детских сада, дом творчества и библиотека. Ведутся ремонтные работы.
 
