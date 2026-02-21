https://1prime.ru/20260221/britaniya-867690431.html

"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале проанализировал последнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России, отметив, что это заявление отражает состояние отчаяния Владимира Зеленского. "Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние", — пояснил он.Эксперт считает, что Каллас не осознает, насколько ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и предъявлять какие-либо требования Москве весьма неразумно. "Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно, учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса", — сказал Меркурис.Ранее СМИ сообщили о том, что Каллас разослала странам ЕС письмо с определенными требованиями к России, среди которых требование о сокращении российских вооруженных сил в рамках мирного соглашения по Украине. Каллас также заявила, что хочет подготовить список уступок, которые ЕС должен ожидать от России в процессе урегулирования на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Каллас создать список требований, отметив, что на данный момент Москва не собирается раскрывать свои планы относительно этого списка.

