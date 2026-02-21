Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России - 21.02.2026
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России
Военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале проанализировал последнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России, отметив,... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:20+0300
2026-02-21T07:20+0300
мировая экономика
россия
украина
москва
кая каллас
владимир зеленский
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале проанализировал последнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России, отметив, что это заявление отражает состояние отчаяния Владимира Зеленского. "Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние", — пояснил он.Эксперт считает, что Каллас не осознает, насколько ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и предъявлять какие-либо требования Москве весьма неразумно. "Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно, учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса", — сказал Меркурис.Ранее СМИ сообщили о том, что Каллас разослала странам ЕС письмо с определенными требованиями к России, среди которых требование о сокращении российских вооруженных сил в рамках мирного соглашения по Украине. Каллас также заявила, что хочет подготовить список уступок, которые ЕС должен ожидать от России в процессе урегулирования на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Каллас создать список требований, отметив, что на данный момент Москва не собирается раскрывать свои планы относительно этого списка.
украина
москва
мировая экономика, россия, украина, москва, кая каллас, владимир зеленский, мария захарова, ес, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Кая Каллас, Владимир Зеленский, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
07:20 21.02.2026
 
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России

Меркурис: требования Каллас к России связаны с отчаянием Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале проанализировал последнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России, отметив, что это заявление отражает состояние отчаяния Владимира Зеленского.
"Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние", — пояснил он.
Эксперт считает, что Каллас не осознает, насколько ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и предъявлять какие-либо требования Москве весьма неразумно.
"Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно, учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса", — сказал Меркурис.
Ранее СМИ сообщили о том, что Каллас разослала странам ЕС письмо с определенными требованиями к России, среди которых требование о сокращении российских вооруженных сил в рамках мирного соглашения по Украине.
Каллас также заявила, что хочет подготовить список уступок, которые ЕС должен ожидать от России в процессе урегулирования на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Каллас создать список требований, отметив, что на данный момент Москва не собирается раскрывать свои планы относительно этого списка.
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАКая КалласВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
