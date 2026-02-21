"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря

https://1prime.ru/20260221/daniya-867689488.html
2026-02-21T06:26+0300
2026-02-21T06:26+0300
2026-02-21T06:26+0300
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Датская газета Bornholms Tidende сообщает о повышенной частоте выбрасывания кашалотов на берегах Дании. "Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга", — говорится в материале.На данный момент ученые не могут точно определить причину такого явления в датских водах. Для защиты выброшенных китов местная самооборона развернула свои силы на месте событий. "Это делается для безопасности людей в этом районе и для того, чтобы предотвратить кражу челюстей китов", — сообщило датское агентство Ritzau.Хайко Бух-Иллинг, директор аквариумного и исследовательского центра Fjord & Bælt, отметила, что ситуация может усугубиться, и еще больше кашалотов может появиться у западного побережья Дании. С начала 2026 года это уже третий зарегистрированный случай такого рода. Единичные инциденты были зафиксированы также 31 января и 6 февраля.
