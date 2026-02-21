Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/daniya-867689488.html
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря
Датская газета Bornholms Tidende сообщает о повышенной частоте выбрасывания кашалотов на берегах Дании. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T06:26+0300
2026-02-21T06:26+0300
общество
дания
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Датская газета Bornholms Tidende сообщает о повышенной частоте выбрасывания кашалотов на берегах Дании. "Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга", — говорится в материале.На данный момент ученые не могут точно определить причину такого явления в датских водах. Для защиты выброшенных китов местная самооборона развернула свои силы на месте событий. "Это делается для безопасности людей в этом районе и для того, чтобы предотвратить кражу челюстей китов", — сообщило датское агентство Ritzau.Хайко Бух-Иллинг, директор аквариумного и исследовательского центра Fjord &amp; Bælt, отметила, что ситуация может усугубиться, и еще больше кашалотов может появиться у западного побережья Дании. С начала 2026 года это уже третий зарегистрированный случай такого рода. Единичные инциденты были зафиксированы также 31 января и 6 февраля.
https://1prime.ru/20260108/grenlandiya-866310095.html
https://1prime.ru/20250714/daniya-859446151.html
https://1prime.ru/20260114/grenlandiya-866506798.html
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , дания
Общество , ДАНИЯ
06:26 21.02.2026
 
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном вторжении с моря

Bornholms Tidende: в Дании зафиксировали массовый выброс кашалотов на западное побережье

© fotolia.com / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Датская газета Bornholms Tidende сообщает о повышенной частоте выбрасывания кашалотов на берегах Дании.
"Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенном у берегов Эсбьерга", — говорится в материале.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Нидерланды и Дания усилят безопасность Гренландии, заявил ван Вил
8 января, 20:47
На данный момент ученые не могут точно определить причину такого явления в датских водах. Для защиты выброшенных китов местная самооборона развернула свои силы на месте событий.
"Это делается для безопасности людей в этом районе и для того, чтобы предотвратить кражу челюстей китов", — сообщило датское агентство Ritzau.
Города мира. Копенгаген - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Дания выстраивает архитектуру безопасности против России, заявил посол
14 июля 2025, 08:39
Хайко Бух-Иллинг, директор аквариумного и исследовательского центра Fjord & Bælt, отметила, что ситуация может усугубиться, и еще больше кашалотов может появиться у западного побережья Дании.
С начала 2026 года это уже третий зарегистрированный случай такого рода. Единичные инциденты были зафиксированы также 31 января и 6 февраля.
Ларс Лёкке Расмуссен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Дания и Гренландия не допускают инвестиции из КНР, заявил Расмуссен
14 января, 23:24
 
ОбществоДАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала