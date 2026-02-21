https://1prime.ru/20260221/dollar-867572333.html

"Времена меняются". Что стоит за идеей вернуться к доллару

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. На фоне потепления отношений с администрацией президента США стали раздаваться голоса о возможном возврате к расчету в долларах. Сперва об этом написал Bloomberg. Чуть позже косвенно подтвердил и официальный Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Но так ли легко вернуть то, что ранее было разрушено?Для реального возвращения к использованию доллара в расчетах, прежде всего, необходимо снятие санкций и ограничений с российской финансовой системы и российских финансовых учреждений. Напомню, что Россия не отказывалась от доллара добровольно. С нашей стороны это была вынужденная мера. Если верить тому же Bloomberg, то возврат к доллару фигурирует в меморандуме о возможном экономическом партнерстве с США, который Кремль подготовил в контексте переговоров по Украине. Непонятно, насколько эта информация достоверна, но абсолютно очевидно, что политическое соглашение должно стать основой экономического.При этом сам по себе созданный прецедент (попытка финансовой блокады России) наверняка будет иметь отсроченные последствия. Россия, а вместе с ней и страны глобального Юга, Азии и Ближнего Востока, скорее всего, в определенной мере будут поддерживать курс на дедолларизацию в расчетах между собой.А вот в расчетах с США и Европой (например, контракты на модернизацию авиапарка, контракты на потребительском рынке), совместных проектах или в многосторонних договорах (например, совместные нефтегазовые проекты, проекты в сфере ядерной энергетики, сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов) вполне возможна опять доминация доллара. Возврат к расчетам в долларах весьма вероятен также в тех сферах, где таковые расчеты традиционны (например, расчеты за энергоносители, контракты в высокотехнологичной сфере).При этом возврат к расчетам в долларах в определенной мере может стать вызовом для отношений с Китаем. Хотя это едва ли приведет к значительной напряженности, но определенное охлаждение в отношениях с Пекином тем не менее возникнуть может.Китай сегодня активно продвигает идею создания альтернативной финансовой архитектуры в рамках БРИКС и ШОС. Сегодня порядка 99% торговли России с Китаем осуществляется в национальных валютах. Возврат (пусть и частичный) России к доллару может быть воспринят в Пекине как ослабление потенциала использование юаня в качестве валюты расчетов. Очевидно, что это потребует от властей нашей страны довольно тонкой дипломатии. России придется всеми силами демонстрировать, что возврат к использованию доллара не означает отказа от выстроенных к настоящему моменту партнерских отношений.Все сказанное выше подтверждает древнее правило – разрушить (что дом, что финансовую систему страны) легко, а вот построить заново гораздо сложнее. Может быть, поэтому, дальновидная Эльвира Набиуллина, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста, предпочла дистанцироваться от этого, буквально сказав, что "Центральный банк в этом пока участия не принимает".Автор - профессор кафедры "Финансы и кредит" ГУУ, д.э.н. Николай Кузнецов

