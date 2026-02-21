https://1prime.ru/20260221/ekspert-867687171.html

Эксперт предупредил о замедлении роста цен на шоколад

2026-02-21T03:18+0300

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Рост цен на шоколад уже замедлился и составляет менее 1% в месяц, при сохранении низких котировок какао-бобов и стабильного курса рубля рост может остановиться, а в сегментах с высоким содержанием какао ближе ко второй половине этого года возможно снижение на 10-20%, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "При сохранении относительно низких мировых котировок какао-бобов и стабильного курса рубля рост цен на шоколад может остановиться - например, за последние три месяца он уже замедлился до 0,7-0,9% в месяц. В сегментах с высоким содержанием какао ближе ко второй половине 2026 года возможно даже снижение на 10-20%", - сказал он. Однако резкого удешевления шоколада, по словам эксперта, в ближайшие месяцы ждать не стоит, поскольку производители еще распродают запасы, закупленные по высоким ценам 2025 года - от 8 тысяч до 12 тысяч долларов за тонну, а издержки продолжают расти. Тренин отметил резкое снижение цен на какао-бобы. Так, на 19 февраля 2026 года мировые котировки достигли от 3,1 тысячи до 3,2 тысячи долларов за тонну - это минимальные значения с осени 2023 года. С начала 2026 года падение составило около 45%, а по сравнению с пиком декабря 2024 года, когда тонна стоила свыше 12 тысяч долларов, снижение достигло 75%. "Такой разворот стал одним из самых заметных событий на глобальных товарных рынках за последние годы", - подчеркнул он. Эксперт добавил, что в 2023 году цены на какао-бобы колебались в диапазоне от 2,5 тысячи до 4,5 тысячи долларов за тонну, в 2024 произошел рост до рекордных высот из-за неурожая, в прошлом году началась коррекция, а в текущем году падение резко ускорилось, перейдя в фазу устойчивого избытка предложения. "Два года высоких цен привели к серьезному сокращению спроса: производители уменьшили содержание какао в продукции, перешли на заменители, а потребители в Европе и США заметно снизили покупки шоколада. В итоге запасы сырья у переработчиков и трейдеров растут, а закупочные цены в ключевых странах-производителях существенно снизились. К этому добавилась нормализация погоды и хороший урожай в Западной Африке (около 70% мирового производства), что создало избыток предложения на ближайшие сезоны и стало главной причиной обвала цен", - объяснил Тренин.

