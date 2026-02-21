https://1prime.ru/20260221/ekspert-867687674.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в преддверии 23 Февраля

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии 23 Февраля обманывают россиян через патриотическую повестку и поддельные интернет-магазины, рассказал РИА Новости гендиректор Secure-T (ГК "Солар") Харитон Никишкин. "Можно выделить три основных направления атак. Первое - фейковые интернет-магазины, которые маскируются под известные бренды и предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, парфюмерию и военную атрибутику. После оплаты покупатель либо не получает товар вовсе, либо ему приходит подделка", - сообщил он. "Второе - социальная инженерия с использованием патриотической повестки. Мошенники создают поддельные сборы средств якобы на поддержку ветеранов, помощь военнослужащим или отправку подарков в подразделения, играя на чувствах граждан", - добавил Никишкин. Еще одним направлением является схема с ложной доставкой. Аферисты звонят или пишут от имени курьерских служб, сообщают о положенном к празднику подарке и просят оплатить "символическую пошлину" или подтвердить адрес, выманивая код из смс и данные карт. По словам эксперта, масштаб ущерба от подобных схем исчисляется десятками миллионов рублей ежегодно. Эксперт поделился прогнозами: в будущем мошенники будут активно применять QR-коды якобы в рекламных рассылках и праздничных открытках. При переходе по QR-коду или открытии вредоносной картинки на устройство может загружаться ПО, крадущее банковские данные. В подобных ситуациях в первую очередь стоит обращать внимание на любые входящие запросы кодов из смс. Настоящие курьеры, магазины и банки никогда не запрашивают коды подтверждения у получателя. Стоит насторожиться при получении сообщений о "положенных" подарках или выигрышах, требующих оплаты, комментирует Никишкин. Особую бдительность стоит проявить при появлении в мессенджерах просьб о помощи ветеранам или военнослужащим, даже если они сопровождаются эмоциональными обращениями и фотографиями. Также настораживающий признак - слишком агрессивные скидки и ограниченное время на принятие решения, что подталкивает к импульсивным покупкам.

