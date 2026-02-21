https://1prime.ru/20260221/eksperty-867686925.html

Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества

21.02.2026

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники могут активизироваться перед Днем защитника Отечества, который отмечается 23 февраля; среди вероятных схем - фальшивые подарочные сертификаты и интернет- магазины, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Фальшивые сертификаты. В мессенджерах и на электронную почту рассылаются "подарочные сертификаты на 5000 рублей" от имени известных магазинов (электроника, инструменты, одежда). При переходе по ссылке для "активации" пользователя просят ввести данные карты "для верификации" или установить приложение, которое оказывается вредоносным", - рассказали в "Мошеловке". Отмечается, что мошенники могут рекламировать "тематические мужские наборы" (например, с инструментами, гаджетами, элитным алкоголем) через интернет-магазины-одностраничники (лендинги). "После предоплаты сайт исчезает, товар не доставляется", - предупреждают эксперты. По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди, ищущие подарки к 23 февраля. Эти схемы актуальны для февраля, так как в этом месяце пик спроса на подарки для мужчин. "Желание сделать приятное и сэкономить заставляет игнорировать признаки мошенничества", - уточняют в "Мошеловке". Там советуют не переходить по ссылкам из подозрительных рассылок и вручную вбивать адрес магазина в браузере, а подарочные сертификаты покупать только на официальных сайтах. "Перед покупкой в незнакомом интернет-магазине проверяйте его реквизиты, историю домена и отзывы в сети", - напомнили также в "Мошеловке".

