Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/eksperty-867686925.html
Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества
Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества - 21.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества
Мошенники могут активизироваться перед Днем защитника Отечества, который отмечается 23 февраля; среди вероятных схем - фальшивые подарочные сертификаты и... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T02:48+0300
2026-02-21T02:48+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867686925.jpg?1771631285
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники могут активизироваться перед Днем защитника Отечества, который отмечается 23 февраля; среди вероятных схем - фальшивые подарочные сертификаты и интернет- магазины, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Фальшивые сертификаты. В мессенджерах и на электронную почту рассылаются "подарочные сертификаты на 5000 рублей" от имени известных магазинов (электроника, инструменты, одежда). При переходе по ссылке для "активации" пользователя просят ввести данные карты "для верификации" или установить приложение, которое оказывается вредоносным", - рассказали в "Мошеловке". Отмечается, что мошенники могут рекламировать "тематические мужские наборы" (например, с инструментами, гаджетами, элитным алкоголем) через интернет-магазины-одностраничники (лендинги). "После предоплаты сайт исчезает, товар не доставляется", - предупреждают эксперты. По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди, ищущие подарки к 23 февраля. Эти схемы актуальны для февраля, так как в этом месяце пик спроса на подарки для мужчин. "Желание сделать приятное и сэкономить заставляет игнорировать признаки мошенничества", - уточняют в "Мошеловке". Там советуют не переходить по ссылкам из подозрительных рассылок и вручную вбивать адрес магазина в браузере, а подарочные сертификаты покупать только на официальных сайтах. "Перед покупкой в незнакомом интернет-магазине проверяйте его реквизиты, историю домена и отзывы в сети", - напомнили также в "Мошеловке".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
02:48 21.02.2026
 
Эксперты предупредили о мошенничестве перед Днем защитника Отечества

"Мошеловка": мошенники могут активизироваться перед Днем защитника Отечества

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники могут активизироваться перед Днем защитника Отечества, который отмечается 23 февраля; среди вероятных схем - фальшивые подарочные сертификаты и интернет- магазины, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Фальшивые сертификаты. В мессенджерах и на электронную почту рассылаются "подарочные сертификаты на 5000 рублей" от имени известных магазинов (электроника, инструменты, одежда). При переходе по ссылке для "активации" пользователя просят ввести данные карты "для верификации" или установить приложение, которое оказывается вредоносным", - рассказали в "Мошеловке".
Отмечается, что мошенники могут рекламировать "тематические мужские наборы" (например, с инструментами, гаджетами, элитным алкоголем) через интернет-магазины-одностраничники (лендинги). "После предоплаты сайт исчезает, товар не доставляется", - предупреждают эксперты.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди, ищущие подарки к 23 февраля. Эти схемы актуальны для февраля, так как в этом месяце пик спроса на подарки для мужчин. "Желание сделать приятное и сэкономить заставляет игнорировать признаки мошенничества", - уточняют в "Мошеловке".
Там советуют не переходить по ссылкам из подозрительных рассылок и вручную вбивать адрес магазина в браузере, а подарочные сертификаты покупать только на официальных сайтах.
"Перед покупкой в незнакомом интернет-магазине проверяйте его реквизиты, историю домена и отзывы в сети", - напомнили также в "Мошеловке".
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала