Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России
Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России
Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:16+0300
2026-02-21T07:16+0300
2026-02-21T07:16+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В топе продаж - горбуша, за ней следуют кета и нерка. Это стало результатом более высокого уровня вылова лососевых в прошлом году (после дефицита 2024 года) и роста доступного предложения на внутреннем рынке", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
Эксперты отмечают, что на фоне удешевления красной икры спрос на нее существенно вырос по сравнению с прошлогодним уровнем.
"Красная икра зернистая (натуральная) - медианная цена за 1 килограмм 9130 рублей, на 9% ниже. Число покупок – выше на 15%", - приводят данные авторы исследования.
Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России
