https://1prime.ru/20260221/eksperty-867690348.html

Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России

Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России - 21.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России

Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T07:16+0300

2026-02-21T07:16+0300

2026-02-21T07:16+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867690348.jpg?1771647415

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "В топе продаж - горбуша, за ней следуют кета и нерка. Это стало результатом более высокого уровня вылова лососевых в прошлом году (после дефицита 2024 года) и роста доступного предложения на внутреннем рынке", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года. Эксперты отмечают, что на фоне удешевления красной икры спрос на нее существенно вырос по сравнению с прошлогодним уровнем. "Красная икра зернистая (натуральная) - медианная цена за 1 килограмм 9130 рублей, на 9% ниже. Число покупок – выше на 15%", - приводят данные авторы исследования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия