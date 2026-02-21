Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "В топе продаж - горбуша, за ней следуют кета и нерка. Это стало результатом более высокого уровня вылова лососевых в прошлом году (после дефицита 2024 года) и роста доступного предложения на внутреннем рынке", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года. Эксперты отмечают, что на фоне удешевления красной икры спрос на нее существенно вырос по сравнению с прошлогодним уровнем. "Красная икра зернистая (натуральная) - медианная цена за 1 килограмм 9130 рублей, на 9% ниже. Число покупок – выше на 15%", - приводят данные авторы исследования.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:16 21.02.2026
 
Эксперты рассказали, какая икра стала лидером продаж в России

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Икра горбуши стала лидером по продажам в России в январе - первой половине февраля, обогнав кету и нерку, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В топе продаж - горбуша, за ней следуют кета и нерка. Это стало результатом более высокого уровня вылова лососевых в прошлом году (после дефицита 2024 года) и роста доступного предложения на внутреннем рынке", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
Эксперты отмечают, что на фоне удешевления красной икры спрос на нее существенно вырос по сравнению с прошлогодним уровнем.
"Красная икра зернистая (натуральная) - медианная цена за 1 килограмм 9130 рублей, на 9% ниже. Число покупок – выше на 15%", - приводят данные авторы исследования.
 
