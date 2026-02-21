Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии
ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии
Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне... | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне образовались большие очереди, говорится в сообщении ФТС. "Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди", - написала служба. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация обусловлена работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. На территории России очередей нет, пункт пропуска работает штатно. Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, добавили в ФТС. Там напомнили, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 по московскому времени.
19:10 21.02.2026
 
ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне образовались большие очереди, говорится в сообщении ФТС.
"Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди", - написала служба.
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация обусловлена работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. На территории России очередей нет, пункт пропуска работает штатно. Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, добавили в ФТС.
Там напомнили, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 по московскому времени.
Вид на Таллин, Эстония
Президент Эстонии признал неэффективность изоляции и санкций против России
6 февраля, 02:33
 
