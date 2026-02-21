https://1prime.ru/20260221/estoniya-867701871.html

ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии

ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии - 21.02.2026, ПРАЙМ

ФТС предупредила о длинных очередях на границе России и Эстонии

Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T19:10+0300

2026-02-21T19:10+0300

2026-02-21T19:10+0300

политика

россия

общество

эстония

фтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867701717_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_37b1ef99fa1ce97b61396b3b7ec11f76.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне образовались большие очереди, говорится в сообщении ФТС. "Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди", - написала служба. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация обусловлена работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. На территории России очередей нет, пункт пропуска работает штатно. Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, добавили в ФТС. Там напомнили, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 по московскому времени.

https://1prime.ru/20260206/prezident-867229477.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , эстония, фтс