"Пока терпят". Финнов накрыли последствия вражды с Россией
"Пока терпят". Финнов накрыли последствия вражды с Россией - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Пока терпят". Финнов накрыли последствия вражды с Россией
Рекорд по банкротствам, всплеск безработицы — таковы результаты разрыва экономического сотрудничества. При этом простые финны рвутся к границе с Россией, ведь... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:07+0300
2026-02-21T07:07+0300
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Роман Серов. Рекорд по банкротствам, всплеск безработицы — таковы результаты разрыва экономического сотрудничества. При этом простые финны рвутся к границе с Россией, ведь там ресурсы и работа. Есть ли шанс на потепление отношений или все мосты сожжены — в материале "Прайм".Впервые за 30 летБанкротства — на максимуме с 1997-го. И с каждым кварталом ситуация все хуже.Согласно январским данным Статуправления (Tilastokeskus), в 2025-м обанкротились 3906 компаний. Последний раз подобное было, когда страна преодолевала рецессию, вызванную распадом Советского Союза и банковским кризисом.Как известно, Финляндия была частью Российской империи. После Второй мировой сотрудничала с СССР. Общие транспортные артерии, гидрокаскад на реке Вуокса, дававший недорогое электричество, внешняя торговля — все это работало на благополучие обеих стран."Финляндия занимала искусственно привилегированное положение в торговых отношениях с Россией. Туда шел на переработку русский лес. Наши туристы ехали за границу, как будто в Карелии нет того же самого. Это очень поддерживало финские компании", — говорит директор Института нового общества Василий Колташов.Когда все рухнуло, торговые центры и отели, выстроенные под российских гостей, остались без дела. А их владельцы — без дохода. Растет безработица в лесной промышленности, деревообработке, логистике и смежных отраслях."На улицах Лаппеэнранты и в хельсинкских кофейнях все чаще звучит отнюдь не риторический вопрос: как долго регионы смогут выдерживать такое давление?" —отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.Она напомнила, что до 2022-го экспорт в Россию в отдельных секторах — сельском хозяйстве, лесной промышленности, трансграничных услугах — достигал 15-25%. От него поспешили отказаться, но альтернативу так и не нашли. Разрыв связей оказался особенно болезненным для приграничных муниципалитетов. Некоторые столкнулись с 30-процентным сокращением бюджетных доходов.Граница на замкеПоезда теперь через границу не ходят, рельсы ржавеют. Государственный железнодорожный оператор Финляндии разбирает на части железнодорожную технику — европейские составы попросту не встают на финскую колею — она такая же, как в России.На грани закрытия аэропорт в Лаппеэнранте. Некогда оживленная воздушная гавань, в которую власти города вкладывали десятки миллионов евро, простаивает.Понимая все это, некоторые политики призывают пересмотреть отношения с Москвой. Бывший глава МИД Пааво Вяюрюнен выступил за открытие границы: восстановление торговых связей может помочь экономике. Он указал на бедственное положение в туристическом секторе и транспорте. В частности, авиакомпания Finnair понесла существенные убытки после закрытия российского воздушного пространства.А простые финны, не дожидаясь решения властей, рвутся к границе. Пока с экскурсией, но турпоток уже солидный.По мнению Натальи Денисенковой, это не протест, а коллективное ожидание нормализации. Люди оставляют записки у пограничных знаков, делятся историями о совместных праздниках. Некоторые до сих пор работают на арендованной у России территории Сайменского канала. И, судя по всему, не хотят этой работы лишаться. Ведь другой у себя дома может и не быть.Подключат пропагандуЕще недавно Финляндия отличалась редким антироссийским единодушием. Теперь этого нет. Экономика давно и прочно в рецессии, инфляция ускоряется, налоги повышаются, энергоресурсов не хватает. Разрыв с Россией ударил очень сильно. Ущерб от санкций оценивается в десятки миллиардов евро в год.Но власти этого словно не видят. НАТО и солидарность с ЕС остаются для них приоритетом. Они предпочитают не идти навстречу людям, а включать погромче пропаганду."Внушают сейчас населению, что во всех экономических трудностях —сильнейших за последние 30 лет — виновата Россия. Конечно, это ложь. Но мы должны брать ее в расчет, потому что она объясняет поведение финского обывателя, который терпит и не очень пока кается. Со временем станет каяться, извлекать уроки из произошедшего. Но это процесс небыстрый и весьма болезненный", — рассуждает Василий Колташов.По его мнению, понадобится еще несколько лет, чтобы финны осознали содеянное. Однако власти продолжают конфронтационный курс.В частности, они готовятся к пересмотру сделок с недвижимостью, совершенных с россиянами. "В последние 20 лет у нас был к этому слишком наивный подход", — пояснил министр обороны Антти Хяккянен.Такие заявления идут вразрез со всеми нормами международного права. Под угрозой порядка трех с половиной тысяч объектов. Если недвижимость действительно начнут отбирать, это опасно повысит градус напряженности между двумя странами. Как минимум последуют судебные иски в европейские инстанции и встречные меры.
07:07 21.02.2026
 
"Пока терпят". Финнов накрыли последствия вражды с Россией

Колташов: финны хотят помириться с Россией, но в Хельсинки против

© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети ХЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети Х
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Роман Серов. Рекорд по банкротствам, всплеск безработицы — таковы результаты разрыва экономического сотрудничества. При этом простые финны рвутся к границе с Россией, ведь там ресурсы и работа. Есть ли шанс на потепление отношений или все мосты сожжены — в материале "Прайм".
Впервые за 30 лет

Банкротства — на максимуме с 1997-го. И с каждым кварталом ситуация все хуже.
Согласно январским данным Статуправления (Tilastokeskus), в 2025-м обанкротились 3906 компаний. Последний раз подобное было, когда страна преодолевала рецессию, вызванную распадом Советского Союза и банковским кризисом.
Как известно, Финляндия была частью Российской империи. После Второй мировой сотрудничала с СССР. Общие транспортные артерии, гидрокаскад на реке Вуокса, дававший недорогое электричество, внешняя торговля — все это работало на благополучие обеих стран.
"Финляндия занимала искусственно привилегированное положение в торговых отношениях с Россией. Туда шел на переработку русский лес. Наши туристы ехали за границу, как будто в Карелии нет того же самого. Это очень поддерживало финские компании", — говорит директор Института нового общества Василий Колташов.
Когда все рухнуло, торговые центры и отели, выстроенные под российских гостей, остались без дела. А их владельцы — без дохода. Растет безработица в лесной промышленности, деревообработке, логистике и смежных отраслях.
"На улицах Лаппеэнранты и в хельсинкских кофейнях все чаще звучит отнюдь не риторический вопрос: как долго регионы смогут выдерживать такое давление?" —отмечает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.
Она напомнила, что до 2022-го экспорт в Россию в отдельных секторах — сельском хозяйстве, лесной промышленности, трансграничных услугах — достигал 15-25%. От него поспешили отказаться, но альтернативу так и не нашли. Разрыв связей оказался особенно болезненным для приграничных муниципалитетов. Некоторые столкнулись с 30-процентным сокращением бюджетных доходов.

Граница на замке

Поезда теперь через границу не ходят, рельсы ржавеют. Государственный железнодорожный оператор Финляндии разбирает на части железнодорожную технику — европейские составы попросту не встают на финскую колею — она такая же, как в России.
На грани закрытия аэропорт в Лаппеэнранте. Некогда оживленная воздушная гавань, в которую власти города вкладывали десятки миллионов евро, простаивает.
Понимая все это, некоторые политики призывают пересмотреть отношения с Москвой. Бывший глава МИД Пааво Вяюрюнен выступил за открытие границы: восстановление торговых связей может помочь экономике. Он указал на бедственное положение в туристическом секторе и транспорте. В частности, авиакомпания Finnair понесла существенные убытки после закрытия российского воздушного пространства.
А простые финны, не дожидаясь решения властей, рвутся к границе. Пока с экскурсией, но турпоток уже солидный.
По мнению Натальи Денисенковой, это не протест, а коллективное ожидание нормализации. Люди оставляют записки у пограничных знаков, делятся историями о совместных праздниках. Некоторые до сих пор работают на арендованной у России территории Сайменского канала. И, судя по всему, не хотят этой работы лишаться. Ведь другой у себя дома может и не быть.

Подключат пропаганду

Еще недавно Финляндия отличалась редким антироссийским единодушием. Теперь этого нет. Экономика давно и прочно в рецессии, инфляция ускоряется, налоги повышаются, энергоресурсов не хватает. Разрыв с Россией ударил очень сильно. Ущерб от санкций оценивается в десятки миллиардов евро в год.
Но власти этого словно не видят. НАТО и солидарность с ЕС остаются для них приоритетом. Они предпочитают не идти навстречу людям, а включать погромче пропаганду.
"Внушают сейчас населению, что во всех экономических трудностях —сильнейших за последние 30 лет — виновата Россия. Конечно, это ложь. Но мы должны брать ее в расчет, потому что она объясняет поведение финского обывателя, который терпит и не очень пока кается. Со временем станет каяться, извлекать уроки из произошедшего. Но это процесс небыстрый и весьма болезненный", — рассуждает Василий Колташов.
По его мнению, понадобится еще несколько лет, чтобы финны осознали содеянное. Однако власти продолжают конфронтационный курс.
В частности, они готовятся к пересмотру сделок с недвижимостью, совершенных с россиянами. "В последние 20 лет у нас был к этому слишком наивный подход", — пояснил министр обороны Антти Хяккянен.
Такие заявления идут вразрез со всеми нормами международного права. Под угрозой порядка трех с половиной тысяч объектов. Если недвижимость действительно начнут отбирать, это опасно повысит градус напряженности между двумя странами. Как минимум последуют судебные иски в европейские инстанции и встречные меры.
 
