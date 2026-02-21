Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии высказалась о России - 21.02.2026
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии высказалась о России
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии высказалась о России
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность проведения переговоров с Россией в обозримом будущем, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle. "Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.Валтонен призвала усилить давление на Москву в контексте разрешения конфликта в Украине, но когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года выразил мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе предложила Европе начать диалог с Москвой по украинским вопросам и выступила за назначение специального представителя ЕС по урегулированию конфликта в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также отметил необходимость того, чтобы Европа на самом высоком уровне начала общаться с Россией по вопросам, касающимся Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет общаться с Европой, когда европейские страны готовы к конструктивному диалогу. Как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако такая встреча должна стать возможностью понять взаимные позиции, а не площадкой для вычитывания нотаций, отметил он.
22:39 21.02.2026
 
"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии высказалась о России

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила диалога с Россией в будущем

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность проведения переговоров с Россией в обозримом будущем, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle.
"Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.
Валтонен призвала усилить давление на Москву в контексте разрешения конфликта в Украине, но когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России
Вчера, 17:21
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года выразил мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе предложила Европе начать диалог с Москвой по украинским вопросам и выступила за назначение специального представителя ЕС по урегулированию конфликта в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также отметил необходимость того, чтобы Европа на самом высоком уровне начала общаться с Россией по вопросам, касающимся Украины.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет общаться с Европой, когда европейские страны готовы к конструктивному диалогу.
Как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако такая встреча должна стать возможностью понять взаимные позиции, а не площадкой для вычитывания нотаций, отметил он.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Пока терпят". Финнов накрыли последствия вражды с Россией
Вчера, 07:07
 
ЕВРОПА Владимир Путин ЕС МИД Эммануэль Макрон Александр Стубб УКРАИНА МОСКВА
 
 
