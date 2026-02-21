"Сложная ситуация". Глава МИД Финляндии высказалась о России

https://1prime.ru/20260221/finlyandiya-867707177.html

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность проведения переговоров с Россией в обозримом будущем, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит Yle. "Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает", —сказала она.Валтонен призвала усилить давление на Москву в контексте разрешения конфликта в Украине, но когда ее спросили о способах усилить давление, Валтонен признала ситуацию "сложной".Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года выразил мнение, что Европе было бы полезно возобновить контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе предложила Европе начать диалог с Москвой по украинским вопросам и выступила за назначение специального представителя ЕС по урегулированию конфликта в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также отметил необходимость того, чтобы Европа на самом высоком уровне начала общаться с Россией по вопросам, касающимся Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет общаться с Европой, когда европейские страны готовы к конструктивному диалогу. Как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако такая встреча должна стать возможностью понять взаимные позиции, а не площадкой для вычитывания нотаций, отметил он.

