Фицо пригрозил остановить подачу электроэнергии на Украину

Фицо пригрозил остановить подачу электроэнергии на Украину

2026-02-21T13:58+0300

БРАТИСЛАВА, 21 фев - ПРАЙМ. Если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Как написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу, если Зеленский в понедельник "не восстановит поставки нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину".“Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год”, - добавил Фицо.В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Накануне, 19 февраля, министерство сообщило, что Киев пообещал пустить нефть по "Дружбе" 21 февраля.Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

2026

