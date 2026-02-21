https://1prime.ru/20260221/fitso-867696897.html

Зеленский ведет себя зловредно, заявил Фицо

Владимир Зеленский ведет себя по отношению к Словакии зловредно из-за того, что республика не поддерживает конфликт на Украине, заявил словацкий премьер-министр | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T15:09+0300

БРАТИСЛАВА, 21 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ведет себя по отношению к Словакии зловредно из-за того, что республика не поддерживает конфликт на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. “(Зеленский - ред.) не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на 500 миллионов евро в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины. Ранее в субботу Фицо заявил, что, если в понедельник Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена. В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

