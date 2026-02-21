Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция в 2025 году увеличила импорт титана из России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Франция в 2025 году увеличила импорт титана из России
Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в минувшем году французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 19,6% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. Помимо этого, в 2025 году еще четыре страны ЕС нарастили импорт российского титана до рекордных за несколько лет значений. Так, Эстония увеличила закупки до 4,9 миллиона евро - максимальной суммы с 2017 года. Импорт Австрии и Румынии достиг максимумов с 2022 года - 3,3 миллиона и 1,2 миллиона евро соответственно, а Польши - с 2023 года (130,7 тысячи евро).
07:47 21.02.2026
 
Франция в 2025 году увеличила импорт титана из России

Евростат: Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Франция по итогам 2025 года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году французские импортеры ввезли российского титана на 129,9 миллиона евро против 108,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта увеличилась на 19,6% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Помимо этого, в 2025 году еще четыре страны ЕС нарастили импорт российского титана до рекордных за несколько лет значений. Так, Эстония увеличила закупки до 4,9 миллиона евро - максимальной суммы с 2017 года. Импорт Австрии и Румынии достиг максимумов с 2022 года - 3,3 миллиона и 1,2 миллиона евро соответственно, а Польши - с 2023 года (130,7 тысячи евро).
 
