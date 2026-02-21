Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции - 21.02.2026
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T16:54+0300
2026-02-21T16:54+0300
мировая экономика
украина
запад
die welt
ес
politico
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", — написал он в соцсети X.Французский политик призвал ни в коем случае принимать Украину в Евросоюз.Накануне издание Die Welt сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС.Газета Politico также в феврале передавала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
украина
запад
франция
мировая экономика, украина, запад, die welt, ес, politico, франция
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Die Welt, ЕС, Politico, ФРАНЦИЯ
16:54 21.02.2026
 
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции

Дюпон-Эньян: членство Украины в ЕС приведет к прямой войне с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", — написал он в соцсети X.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
16:52
Французский политик призвал ни в коем случае принимать Украину в Евросоюз.
Накануне издание Die Welt сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС.
Газета Politico также в феврале передавала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса
Вчера, 22:29
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДDie WeltЕСPoliticoФРАНЦИЯ
 
 
