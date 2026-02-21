https://1prime.ru/20260221/frantsiya-867698231.html

Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. | 21.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", — написал он в соцсети X.Французский политик призвал ни в коем случае принимать Украину в Евросоюз.Накануне издание Die Welt сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС.Газета Politico также в феврале передавала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.

