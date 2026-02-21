https://1prime.ru/20260221/fsb-867691419.html
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram - 21.02.2026, ПРАЙМ
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram
У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T09:05+0300
2026-02-21T09:05+0300
2026-02-21T09:05+0300
технологии
россия
общество
украина
фсб
telegram
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_71635739f6cb7dd40a9cce8b9edcb1fe.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260220/tg-867682938.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , украина, фсб, telegram, всу
Технологии, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ФСБ, Telegram, ВСУ
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram
ФСБ: ВСУ и спецслужбы Украины могут оперативно получать информацию из Telegram