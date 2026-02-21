Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/fsb-867691419.html
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram - 21.02.2026, ПРАЙМ
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram
У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T09:05+0300
2026-02-21T09:05+0300
технологии
россия
общество
украина
фсб
telegram
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_71635739f6cb7dd40a9cce8b9edcb1fe.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260220/tg-867682938.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество , украина, фсб, telegram, всу
Технологии, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ФСБ, Telegram, ВСУ
09:05 21.02.2026
 
ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram

ФСБ: ВСУ и спецслужбы Украины могут оперативно получать информацию из Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Логотип мессенджера Telegram
 Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram
Вчера, 21:33
 
ТехнологииРОССИЯОбществоУКРАИНАФСБTelegramВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала