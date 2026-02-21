https://1prime.ru/20260221/fsb-867691419.html

ФСБ подтвердила возможность ВСУ получать информацию из Telegram

2026-02-21T09:05+0300

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. "Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - говорится в сообщении.

