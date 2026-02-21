Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram - 21.02.2026
https://1prime.ru/20260221/fsb-867691547.html
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram - 21.02.2026, ПРАЙМ
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram
Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T09:07+0300
2026-02-21T09:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867606729_0:110:2935:1760_1920x0_80_0_0_aff8678c38b7f6aa870d89d793e9effd.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. ФСБ имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, отмечается в сообщении. "В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.
09:07 21.02.2026
 
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram

ФСБ: применение Telegram создает угрозы жизни российских военных в зоне СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
ФСБ имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, отмечается в сообщении.
"В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян
Вчера, 14:08
 
