ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. ФСБ имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, отмечается в сообщении. "В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.
