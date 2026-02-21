https://1prime.ru/20260221/germanija-867688387.html
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа
Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава...
энергетика
газ
германия
фрг
европа
фридрих мерц
алексей миллер
ес
газпром
северный поток - 2
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
"Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России - напрямую через "Северный поток-2" или в виде сжиженного природного газа", - сказал агентству Нимайер.
По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
