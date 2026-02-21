Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа - 21.02.2026
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа
Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T05:04+0300
2026-02-21T05:04+0300
энергетика
газ
германия
фрг
европа
фридрих мерц
алексей миллер
ес
газпром
северный поток - 2
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%. "Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России - напрямую через "Северный поток-2" или в виде сжиженного природного газа", - сказал агентству Нимайер. По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ. Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
германия
фрг
европа
газ, германия, фрг, европа, фридрих мерц, алексей миллер, ес, газпром, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Алексей Миллер, ЕС, Газпром, Северный поток - 2
05:04 21.02.2026
 
В Германии заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа

Немецкий политик Нимайер: отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
"Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России - напрямую через "Северный поток-2" или в виде сжиженного природного газа", - сказал агентству Нимайер.
По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
 
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯФРГЕВРОПАФридрих МерцАлексей МиллерЕСГазпромСеверный поток - 2
 
 
Заголовок открываемого материала