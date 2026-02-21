Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сделали экстренное заявление о России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/germaniya-867688563.html
В Германии сделали экстренное заявление о России
В Германии сделали экстренное заявление о России - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Германии сделали экстренное заявление о России
Премьер-министр земли Саксония в Германии, Михаэль Кречмер, в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение о возможности возобновления... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T05:19+0300
2026-02-21T05:19+0300
россия
мировая экономика
украина
германия
европа
фридрих мерц
сергей лавров
дмитрий песков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр земли Саксония в Германии, Михаэль Кречмер, в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение о возможности возобновления экономических связей с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Кречмер допустил, что экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе, может быть восстановлено по завершении текущих событий. "Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России", — заявил он.Он также призвал немецкое руководство поддерживать мирное разрешение конфликта через открытый диалог и дипломатические каналы, избегая агрессивных высказываний. "История и внешняя политика показывают, что даже в условиях конфликта каналы должны оставаться открытыми", — отметил политик.На прошлой неделе федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что окончание боевых действий на Украине возможно только после значительного ослабления одной из сторон. Однако он признал, что не ожидает быстрого разрешения конфликта через переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, в своем интервью телеканалу Al-Arabiya, заявил, что Москва будет готова к диалогу с Европой, когда европейские страны изменят свою позицию. Он обратил внимание на то, что текущие европейские гарантии безопасности нацелены против России и поощряют враждебное отношение к ней. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил мнение, что в настоящее время участие Европы в переговорном процессе по Украине не имеет смысла, так как ее позиции лишь способствуют продолжению конфликта, а не мирному урегулированию.
https://1prime.ru/20260217/myunkhen-867579683.html
https://1prime.ru/20260217/dmitriev-867549844.html
https://1prime.ru/20260215/korruptsiya-867511691.html
украина
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, германия, европа, фридрих мерц, сергей лавров, дмитрий песков, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, МИД РФ
05:19 21.02.2026
 
В Германии сделали экстренное заявление о России

Премьер Саксонии Кречмер высказался за восстановление отношений с Россией

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Берлин, Германия. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр земли Саксония в Германии, Михаэль Кречмер, в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение о возможности возобновления экономических связей с Россией после окончания специальной военной операции на Украине.
Кречмер допустил, что экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе, может быть восстановлено по завершении текущих событий.
Рейхстаг, Берлин, Германия
В Германии неожиданно высказались о России после встречи в Мюнхене
17 февраля, 17:38
"Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России", — заявил он.
Он также призвал немецкое руководство поддерживать мирное разрешение конфликта через открытый диалог и дипломатические каналы, избегая агрессивных высказываний.
"История и внешняя политика показывают, что даже в условиях конфликта каналы должны оставаться открытыми", — отметил политик.
На прошлой неделе федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что окончание боевых действий на Украине возможно только после значительного ослабления одной из сторон. Однако он признал, что не ожидает быстрого разрешения конфликта через переговоры.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Германия нуждается в России, заявил Дмитриев
17 февраля, 02:10
Глава МИД России Сергей Лавров, в своем интервью телеканалу Al-Arabiya, заявил, что Москва будет готова к диалогу с Европой, когда европейские страны изменят свою позицию. Он обратил внимание на то, что текущие европейские гарантии безопасности нацелены против России и поощряют враждебное отношение к ней.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил мнение, что в настоящее время участие Европы в переговорном процессе по Украине не имеет смысла, так как ее позиции лишь способствуют продолжению конфликта, а не мирному урегулированию.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Это вирус". В Германии запаниковали из-за ситуации на Украине
15 февраля, 23:41
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯЕВРОПАФридрих МерцСергей ЛавровДмитрий ПесковМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала