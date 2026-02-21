https://1prime.ru/20260221/germaniya-867688563.html

МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр земли Саксония в Германии, Михаэль Кречмер, в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, высказал мнение о возможности возобновления экономических связей с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Кречмер допустил, что экономическое сотрудничество, особенно в энергетическом секторе, может быть восстановлено по завершении текущих событий. "Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России", — заявил он.Он также призвал немецкое руководство поддерживать мирное разрешение конфликта через открытый диалог и дипломатические каналы, избегая агрессивных высказываний. "История и внешняя политика показывают, что даже в условиях конфликта каналы должны оставаться открытыми", — отметил политик.На прошлой неделе федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что окончание боевых действий на Украине возможно только после значительного ослабления одной из сторон. Однако он признал, что не ожидает быстрого разрешения конфликта через переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, в своем интервью телеканалу Al-Arabiya, заявил, что Москва будет готова к диалогу с Европой, когда европейские страны изменят свою позицию. Он обратил внимание на то, что текущие европейские гарантии безопасности нацелены против России и поощряют враждебное отношение к ней. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил мнение, что в настоящее время участие Европы в переговорном процессе по Украине не имеет смысла, так как ее позиции лишь способствуют продолжению конфликта, а не мирному урегулированию.

