В Германии хотят запретить соцсети для подростков

В Германии хотят запретить соцсети для подростков - 21.02.2026, ПРАЙМ

В Германии хотят запретить соцсети для подростков

Делегаты съезда Христианско-демократического союза Германии (ХДС) приняли резолюцию с призывом установить минимальный возраст 14 лет для использования... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T21:31+0300

2026-02-21T21:31+0300

2026-02-21T21:31+0300

БЕРЛИН, 21 фев - ПРАЙМ. Делегаты съезда Христианско-демократического союза Германии (ХДС) приняли резолюцию с призывом установить минимальный возраст 14 лет для использования социальных сетей и усилить защиту подростков в цифровой среде, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "ХДС требует запрета социальных сетей для подростков. В согласованной версии соответствующего заявления к съезду партии говорится, что федеральное правительство должно "ввести установленный законом минимальный возраст в 14 лет для использования социальных сетей и обеспечить особую защиту в цифровом пространстве до достижения 16-летнего возраста". В субботу днем съезд партии принял согласованную редакцию без обсуждения", - пишет издание. Платформы предлагается обязать внедрить надежные системы проверки возраста, а за нарушения предусмотреть санкции. Как отмечает издание, первоначальная версия инициативы и дискуссия вокруг возможных запретов вызвали разногласия в руководстве партии. При этом речь не идет о немедленном запрете. Решение съезда отражает позицию партии и носит рекомендательный характер.

германия

2026

