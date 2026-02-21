https://1prime.ru/20260221/germaniya-867705488.html
В Германии хотят запретить соцсети для подростков
В Германии хотят запретить соцсети для подростков
БЕРЛИН, 21 фев - ПРАЙМ. Делегаты съезда Христианско-демократического союза Германии (ХДС) приняли резолюцию с призывом установить минимальный возраст 14 лет для использования социальных сетей и усилить защиту подростков в цифровой среде, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "ХДС требует запрета социальных сетей для подростков. В согласованной версии соответствующего заявления к съезду партии говорится, что федеральное правительство должно "ввести установленный законом минимальный возраст в 14 лет для использования социальных сетей и обеспечить особую защиту в цифровом пространстве до достижения 16-летнего возраста". В субботу днем съезд партии принял согласованную редакцию без обсуждения", - пишет издание. Платформы предлагается обязать внедрить надежные системы проверки возраста, а за нарушения предусмотреть санкции. Как отмечает издание, первоначальная версия инициативы и дискуссия вокруг возможных запретов вызвали разногласия в руководстве партии. При этом речь не идет о немедленном запрете. Решение съезда отражает позицию партии и носит рекомендательный характер.
БЕРЛИН, 21 фев - ПРАЙМ. Делегаты съезда Христианско-демократического союза Германии (ХДС) приняли резолюцию с призывом установить минимальный возраст 14 лет для использования социальных сетей и усилить защиту подростков в цифровой среде, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"ХДС требует запрета социальных сетей для подростков. В согласованной версии соответствующего заявления к съезду партии говорится, что федеральное правительство должно "ввести установленный законом минимальный возраст в 14 лет для использования социальных сетей и обеспечить особую защиту в цифровом пространстве до достижения 16-летнего возраста". В субботу днем съезд партии принял согласованную редакцию без обсуждения", - пишет издание.
Платформы предлагается обязать внедрить надежные системы проверки возраста, а за нарушения предусмотреть санкции.
Как отмечает издание, первоначальная версия инициативы и дискуссия вокруг возможных запретов вызвали разногласия в руководстве партии.
При этом речь не идет о немедленном запрете. Решение съезда отражает позицию партии и носит рекомендательный характер.
