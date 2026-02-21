S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:56 21.02.2026
 
АЛМА-АТА, 21 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", сохранив позитивный прогноз, сообщает в субботу пресс-служба министерства национальной экономики республики.
"Рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг республики Казахстан на уровне "BBB-", сохранив прогноз "позитивный". Сохранение рейтинга и позитивного прогноза обусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что соблюдение строгих фискальных правил, включая контроль за использованием средств Национального фонда, а также расширение ненефтяной налоговой базы будут способствовать укреплению устойчивости государственных финансов. Повышение НДС, улучшение налогового администрирования и сдерживание роста бюджетных расходов должны обеспечить постепенное сокращение дефицита, считают в министерстве.
Также там сообщили, что S&P положительно оценило начатую инвестиционную программу с акцентом на развитие обрабатывающей промышленности. Масштаб и портфель проектов Национального инвестиционного холдинга Казахстана "Байтерек" в приоритетных секторах позволят поддержать более высокий уровень инвестиций к ВВП по сравнению с предыдущими годами.
По данным миннацэкономики, также в республике продолжается процесс диверсификации экономики: доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.
"По прогнозам аналитиков, благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором. Также отмечены низкие риски вторичных санкций", - заключили в ведомстве.
 
