В ОП призвали обеспечить общественный контроль за онлайн-казино - 21.02.2026
В ОП призвали обеспечить общественный контроль за онлайн-казино
В ОП призвали обеспечить общественный контроль за онлайн-казино
россия
общество
рф
минфин
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. При возможной легализации онлайн-казино необходимо обеспечить системный общественный контроль за этой сферой, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино. "В случае одобрения президентом Российской Федерации предложения Минфина о создании в нашей стране онлайн-казино необходимо проводить системный и структурный общественный контроль за данным видом деятельности", - сказал Машаров. По его словам, нелегальные онлайн-казино получили широкое распространение и представляют серьезную социальную проблему. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает доступ несовершеннолетних к подобным площадкам. "Проблема заключается и в том, что доступ к этим площадкам не требует обязательной идентификации по возрасту, наоборот, они заинтересованы в вовлечении все большего числа несовершеннолетних и, как следствие, многие маркетинговые приемы рассчитаны именно на данную аудиторию", - добавил Машаров. Машаров также указал на экономические риски, связанные с деятельностью нелегальных операторов. По его словам, объемы переводов за рубеж исчисляются десятками миллиардов рублей. "Наличие подобного бизнеса несмотря на его специфику может быть оправдано только одним тезисом: нелегальный игорный бизнес можно победить только легальным. Но есть важное условие, что государственного регулирования этой сферы на сегодняшний день недостаточно, нужен системный общественный контроль, который будет встроен в надзорную деятельность", - отметил эксперт. Машаров пояснил, что такой контроль должен включать мониторинг вовлеченности населения, оценку рекламных практик, а также общественную экспертизу регуляторных инициатив.
россия, общество , рф, минфин
РОССИЯ, Общество , РФ, Минфин
16:49 21.02.2026
 
В ОП призвали обеспечить общественный контроль за онлайн-казино

Машаров: при легализации онлайн-казино необходим общественный контроль

© fotolia.com / SashkinКазино
Казино - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Казино. Архивное фото
© fotolia.com / Sashkin
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. При возможной легализации онлайн-казино необходимо обеспечить системный общественный контроль за этой сферой, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино.
"В случае одобрения президентом Российской Федерации предложения Минфина о создании в нашей стране онлайн-казино необходимо проводить системный и структурный общественный контроль за данным видом деятельности", - сказал Машаров.
По его словам, нелегальные онлайн-казино получили широкое распространение и представляют серьезную социальную проблему. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает доступ несовершеннолетних к подобным площадкам.
"Проблема заключается и в том, что доступ к этим площадкам не требует обязательной идентификации по возрасту, наоборот, они заинтересованы в вовлечении все большего числа несовершеннолетних и, как следствие, многие маркетинговые приемы рассчитаны именно на данную аудиторию", - добавил Машаров.
Машаров также указал на экономические риски, связанные с деятельностью нелегальных операторов. По его словам, объемы переводов за рубеж исчисляются десятками миллиардов рублей.
"Наличие подобного бизнеса несмотря на его специфику может быть оправдано только одним тезисом: нелегальный игорный бизнес можно победить только легальным. Но есть важное условие, что государственного регулирования этой сферы на сегодняшний день недостаточно, нужен системный общественный контроль, который будет встроен в надзорную деятельность", - отметил эксперт.
Машаров пояснил, что такой контроль должен включать мониторинг вовлеченности населения, оценку рекламных практик, а также общественную экспертизу регуляторных инициатив.
Песков прокомментировал идею Минфина о легализации онлайн-казино
28 января, 18:15
28 января, 18:15
 
