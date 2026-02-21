https://1prime.ru/20260221/kiev-867689907.html
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска - 21.02.2026, ПРАЙМ
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T06:58+0300
2026-02-21T06:58+0300
2026-02-21T06:58+0300
экономика
мировая экономика
минск
белоруссия
киев
александр лукашенко
владимир зеленский
светлана тихановская
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867689907.jpg?1771646322
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.
В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
"Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".
минск
белоруссия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, минск, белоруссия, киев, александр лукашенко, владимир зеленский, светлана тихановская
Экономика, Мировая экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит вводить санкции против Минска
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.
В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
"Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".