Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска - 21.02.2026
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска
2026-02-21T06:58+0300
2026-02-21T06:58+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции. В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко. "Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник. Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".
06:58 21.02.2026
 
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.
В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
"Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".
 
