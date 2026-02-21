https://1prime.ru/20260221/kiev-867689907.html

Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Минска

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции. В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко. "Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник. Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".

