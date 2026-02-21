https://1prime.ru/20260221/lg-867689321.html
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России
21.02.2026
LG хочет зарегистрировать два товарных знака в России
Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи бытовой техники и электроники, выяснило РИА Новости по...
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics хочет зарегистрировать два товарных знака в России для продажи бытовой техники и электроники, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию "Mini RGB evo" и "TurboWash" были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "ЭлДжи Электроникс Инк".
Как пояснили РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации бренд можно будет использовать для выпуска пылесосов, стиральных и сушильных машин, кондиционеров, микроволновых печей, холодильников и другой техники.
В настоящее время под брендом "TurboWash" компания выпускает стиральные машины с функцией быстрой стирки, напомнили в Rusprofile.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
LG Electronics объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию в марте 2022 года.
