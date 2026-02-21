Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"

https://1prime.ru/20260221/magate--867697552.html

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".

