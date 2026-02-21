Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1" - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260221/magate--867697552.html
Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1" - 21.02.2026, ПРАЙМ
Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T16:10+0300
2026-02-21T16:10+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
магатэ
росатом
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
https://1prime.ru/20260209/iran-867322166.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_15:0:1200:889_1920x0_80_0_0_a6a11aee473da3c9b1235cbbb64871e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, магатэ, росатом, запорожская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС
16:10 21.02.2026
 
Россия отработает с МАГАТЭ условия ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"

Лихачев: Россия отрабатывает с МАГАТЭ условия установления режима тишины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия отрабатывает с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины для ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1", необходимой для энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
Флаг с эмблемой МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В Иране анонсировали инспекцию МАГАТЭ на ядерных объектах
9 февраля, 15:42
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатомЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала