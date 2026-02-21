Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас вызвало переполох на Западе - 21.02.2026
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас вызвало переполох на Западе
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав, что в Вашингтоне не стремятся сотрудничать с главой европейской дипломатии Каей Каллас, заявил британский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. "Он прав насчет Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным", — отметил он.На днях Медведев, отвечая на вопрос о перечне требований Каллас к России, подчеркнул, что ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио не считают необходимым общаться с ней, так как не желают опускаться до ее уровня. Также журналист высмеял саму Каю Каллас, добавив, что ей "не нужно ничего говорить, ничего не надо делать", поскольку она является составной частью "мира клоунов" и даже его "превзошла".Ранее в СМИ появилась информация о том, что Каллас распространила среди стран Европейского Союза документ с условиями для Москвы, которые предполагают сокращение военного присутствия России и вывод войск из соседних государств. Глава европейской дипломатии ранее заявляла о намерении в ходе переговоров по Украине подготовить список уступок, которые ЕС ожидал бы от России в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на слова Каллас, отметил, что период ее руководства не внес значительных дипломатических успехов для Европы.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав, что в Вашингтоне не стремятся сотрудничать с главой европейской дипломатии Каей Каллас, заявил британский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
"Он прав насчет Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным", — отметил он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России
Вчера, 07:20
На днях Медведев, отвечая на вопрос о перечне требований Каллас к России, подчеркнул, что ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио не считают необходимым общаться с ней, так как не желают опускаться до ее уровня.
Также журналист высмеял саму Каю Каллас, добавив, что ей "не нужно ничего говорить, ничего не надо делать", поскольку она является составной частью "мира клоунов" и даже его "превзошла".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
20 февраля, 20:29
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Каллас распространила среди стран Европейского Союза документ с условиями для Москвы, которые предполагают сокращение военного присутствия России и вывод войск из соседних государств.
Глава европейской дипломатии ранее заявляла о намерении в ходе переговоров по Украине подготовить список уступок, которые ЕС ожидал бы от России в вопросе урегулирования конфликта в Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на слова Каллас, отметил, что период ее руководства не внес значительных дипломатических успехов для Европы.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
20 февраля, 15:45
 
США Кая Каллас ЕС УКРАИНА ЗАПАД Дмитрий Медведев Марко Рубио
 
 
