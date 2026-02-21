https://1prime.ru/20260221/meksika--867691974.html
Посол оценил потенциал сотрудничества России и Мексики
МЕХИКО, 21 фев - ПРАЙМ. Россия и Мексика, несмотря на санкции Запада и давление США, в полной мере сохранили наработанный потенциал сотрудничества - РФ готова развивать взаимодействие в том объеме, к которому будет готова мексиканская сторона, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский. "В полной мере сохранен наработанный потенциал сотрудничества, который при благоприятных обстоятельствах всегда может быть реактивирован ... Принципиальная установка России в том, что мы открыты к тому уровню сотрудничества с Мексикой, к которому окажется готова мексиканская сторона", — сказал дипломат. По словам посла, на протяжении многих лет Мексика удерживает за собой второе место среди стран Латинской Америки по объему товарооборота с РФ и инвестиций. Сотрудничество, как он пояснил, идет в области энергетики, поставок зерна и удобрений, машиностроения, фармакологии, есть "хорошие перспективы в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта", идут контакты в сфере университетских обменов и культурных проектов. "Мы не скрываем, что объемы сотрудничества могли бы быть большими. К сожалению, сказываются введенные против нас западными странами санкционные ограничения. Несколько в "подмороженном" состоянии вследствие этого пребывают некоторые имеющиеся у нас с мексиканцами механизмы регулирования взаимодействия. Но мы настроены оптимистично", - добавил Софинский. Российская сторона, как подчеркнул глава российской дипмиссии, отдает должное мексиканским партнерам, которые не присоединились к введенным против России санкциям и в целом занимают по важнейшим проблемам международных отношений взвешенные и близкие России внешнеполитические позиции. "Так что все в наших руках. Принципиальная установка России в том, что мы открыты к тому уровню сотрудничества с Мексикой, к которому окажется готова мексиканская сторона", - заключил посол РФ.
Софинский: Россия готова развивать сотрудничество с Мексикой в любом объеме
