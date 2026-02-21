https://1prime.ru/20260221/mid-867696608.html
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины - 21.02.2026, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины
Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T14:42+0300
2026-02-21T14:42+0300
2026-02-21T14:42+0300
политика
мировая экономика
украина
сеул
южная корея
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859628923_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_41c570eedc758e9d68589f2c7288997e.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины).
https://1prime.ru/20260208/koreya-867293253.html
украина
сеул
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859628923_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_f77ef38e27cb2d9eecd48f99bfbd4532.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сеул, южная корея, мария захарова, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины
Захарова: участие Южной Кореи в поставках для Украины отдаляет урегулирование