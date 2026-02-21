Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины - 21.02.2026, ПРАЙМ
Политика
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины
Захарова прокомментировала участие Сеула в поставках для Украины
2026-02-21T14:42+0300
2026-02-21T14:42+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины).
14:42 21.02.2026
 
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотели бы вновь подчеркнуть, что возможное участие РК в таких поставках в какой-либо форме, прямой или опосредованной, лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможном участии Южной Кореи в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, список приоритетных потребностей Украины).
