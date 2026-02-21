https://1prime.ru/20260221/mid-867699837.html

Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере байкал, заявили в МИД РФ. "С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.

