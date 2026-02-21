Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов
Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов
россия
пекин
москва
мид рф
китай
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере байкал, заявили в МИД РФ. "С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.
пекин
москва
китай
россия, пекин, москва, мид рф, китай
РОССИЯ, Пекин, МОСКВА, МИД РФ, КИТАЙ
17:58 21.02.2026
 
Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов

Россия уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере байкал, заявили в МИД РФ.
"С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.
