Россия уведомит КНР о результатах расследования гибели туристов
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Москва уведомит Пекин о результатах расследования в связи с гибелью китайских туристов на озере байкал, заявили в МИД РФ. "С.В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении министерства.
