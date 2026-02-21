Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/migranty-867702020.html
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T19:14+0300
2026-02-21T19:14+0300
бизнес
общество
рф
госдума
мвд
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в думской электронной базе. "Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ. Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
https://1prime.ru/20260114/migranty-866476506.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, госдума, мвд, фнс россии
Бизнес, Общество , РФ, Госдума, МВД, ФНС России
19:14 21.02.2026
 
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами

В ГД внесли проект о запрете выдачи патента мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в думской электронной базе.
"Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
14 января, 11:53
 
БизнесОбществоРФГосдумаМВДФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала