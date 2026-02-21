https://1prime.ru/20260221/migranty-867702020.html

В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на выдачу или продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, документ доступен в думской электронной базе. "Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ. Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

