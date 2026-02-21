Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России - 21.02.2026
Политика
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент, документ доступен в думской электронной базе. "При этом по достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 2271 Кодекса фиксированный авансовый платеж", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
19:29 21.02.2026
 
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России

Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России или оформить патент

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент, документ доступен в думской электронной базе.
"При этом по достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 2271 Кодекса фиксированный авансовый платеж", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В Госдуму внесли проект о запрете патента мигрантам с низкими доходами
