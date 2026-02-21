https://1prime.ru/20260221/migranty-867702349.html

Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из РФ в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент, документ доступен в думской электронной базе. "При этом по достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 2271 Кодекса фиксированный авансовый платеж", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

