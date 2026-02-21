https://1prime.ru/20260221/minobrnauki-867687771.html

Минобрнауки предложило перечень новых специальностей

Минобрнауки предложило перечень новых специальностей - 21.02.2026, ПРАЙМ

Минобрнауки предложило перечень новых специальностей

Минобрнауки РФ предложило перечень из 52 укрупненных групп специальностей, по которым в этом году будут обучать студентов вузов-участников пилотного проекта по... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T04:12+0300

2026-02-21T04:12+0300

2026-02-21T04:12+0300

технологии

россия

экономика

рф

владимир путин

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687771.jpg?1771636361

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ предложило перечень из 52 укрупненных групп специальностей, по которым в этом году будут обучать студентов вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В январе по решению российского президента Владимира Путина пилотный проект расширили с шести до 17 участников. Согласно проекту постановления правительства, предложили проводить прием по 52 укрупненным группам специальностей, среди которых - "Математика и механика", "Архитектура", "Фундаментальная медицина" и ряд других. "Проект перечня специальностей и направлений подготовки разработан Минобрнауки России исключительно для апробации в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы. Министерство добавило, что перечень формировался, исходя из предложений вузов-пилотов, и распространяется только на прием в университеты-участники пилотного проекта в этом году, однако его могут расширить и дополнить на 2027 год. "Необходимо также отметить, что специальности взяты из их действующего сейчас перечня, используемого всеми российскими университетами, поэтому перечнем новых специальностей он не является", - уточнила пресс-служба.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин, минобрнауки