Минобрнауки предложило перечень новых специальностей

https://1prime.ru/20260221/minobrnauki-867687771.html
2026-02-21T04:12+0300
2026-02-21T04:12+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ предложило перечень из 52 укрупненных групп специальностей, по которым в этом году будут обучать студентов вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В январе по решению российского президента Владимира Путина пилотный проект расширили с шести до 17 участников. Согласно проекту постановления правительства, предложили проводить прием по 52 укрупненным группам специальностей, среди которых - "Математика и механика", "Архитектура", "Фундаментальная медицина" и ряд других. "Проект перечня специальностей и направлений подготовки разработан Минобрнауки России исключительно для апробации в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы. Министерство добавило, что перечень формировался, исходя из предложений вузов-пилотов, и распространяется только на прием в университеты-участники пилотного проекта в этом году, однако его могут расширить и дополнить на 2027 год. "Необходимо также отметить, что специальности взяты из их действующего сейчас перечня, используемого всеми российскими университетами, поэтому перечнем новых специальностей он не является", - уточнила пресс-служба.
04:12 21.02.2026
 
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ предложило перечень из 52 укрупненных групп специальностей, по которым в этом году будут обучать студентов вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В январе по решению российского президента Владимира Путина пилотный проект расширили с шести до 17 участников. Согласно проекту постановления правительства, предложили проводить прием по 52 укрупненным группам специальностей, среди которых - "Математика и механика", "Архитектура", "Фундаментальная медицина" и ряд других.
"Проект перечня специальностей и направлений подготовки разработан Минобрнауки России исключительно для апробации в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министерство добавило, что перечень формировался, исходя из предложений вузов-пилотов, и распространяется только на прием в университеты-участники пилотного проекта в этом году, однако его могут расширить и дополнить на 2027 год.
"Необходимо также отметить, что специальности взяты из их действующего сейчас перечня, используемого всеми российскими университетами, поэтому перечнем новых специальностей он не является", - уточнила пресс-служба.
 
