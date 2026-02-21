https://1prime.ru/20260221/minprirody-867696462.html

Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Компании не подали заявки на геологическое изучение участка "Викторовский-1" в Коми с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым запасам, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. Роснедра принимали заявки до 20 февраля. "Заявок на участок Викторовский-1 (Республика Коми) не поступало", - сказали в министерстве. Участок обладает извлекаемыми ресурсами по категории D1 (перспективные) - 462 тысячи тонн нефти и 194 миллиона кубометров газа, по категории D2 (прогнозные) - 47 тысяч тонн нефти и 729 миллионов кубометров газа. Кроме того, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 40,087 миллиона тонн.

республика коми, рф, минприроды