Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260221/minprirody-867696462.html
Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми
Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми - 21.02.2026, ПРАЙМ
Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми
Компании не подали заявки на геологическое изучение участка "Викторовский-1" в Коми с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T14:35+0300
2026-02-21T14:35+0300
энергетика
республика коми
рф
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Компании не подали заявки на геологическое изучение участка "Викторовский-1" в Коми с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым запасам, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. Роснедра принимали заявки до 20 февраля. "Заявок на участок Викторовский-1 (Республика Коми) не поступало", - сказали в министерстве. Участок обладает извлекаемыми ресурсами по категории D1 (перспективные) - 462 тысячи тонн нефти и 194 миллиона кубометров газа, по категории D2 (прогнозные) - 47 тысяч тонн нефти и 729 миллионов кубометров газа. Кроме того, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 40,087 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20260220/mid--867671959.html
республика коми
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
республика коми, рф, минприроды
Энергетика, республика Коми, РФ, Минприроды
14:35 21.02.2026
 
Компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми

Минприроды: компании не заинтересовались участком недр с нефтью в Коми

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Компании не подали заявки на геологическое изучение участка "Викторовский-1" в Коми с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым запасам, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
Роснедра принимали заявки до 20 февраля.
"Заявок на участок Викторовский-1 (Республика Коми) не поступало", - сказали в министерстве.
Участок обладает извлекаемыми ресурсами по категории D1 (перспективные) - 462 тысячи тонн нефти и 194 миллиона кубометров газа, по категории D2 (прогнозные) - 47 тысяч тонн нефти и 729 миллионов кубометров газа.
Кроме того, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 40,087 миллиона тонн.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы
Вчера, 15:26
 
Энергетикареспублика КомиРФМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала