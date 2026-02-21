https://1prime.ru/20260221/minpromtorg-867693531.html
В Минпромторге рассказали о росте доли российской парфюмерии и косметики
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Доля российской парфюмерии и косметики на отечественном рынке в 2025 году выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В 2025 году доля российской парфюмерно-косметической продукции на отечественном рынке увеличилась на 5% относительно показателя 2024 года", - сообщили в министерстве. Там добавили, что, по данным Росстата, в прошлом году производство парфюмерно-косметических средств в стране увеличилось на 6,8% в денежном выражении по отношению к 2024 году.
