Миронов заявил, что Россия бросила вызов коллективному Западу

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор, бросив вызов коллективному Западу, который отказывается признавать российские национальные интересы, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Четыре года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине. "Четыре года назад Россия вслед за ДНР и ЛНР сделала свой исторический выбор. Мы бросили вызов коллективному Западу, который отказывается признавать наши национальные интересы. Им не нужна сильная и независимая Россия. Но она нужна нам. За это мы сражаемся и обязательно победим. России быть. И России быть великой", - сказал Миронов. По его словам, 21 февраля 2022 года - не просто день воссоединения России и Донбасса, это важнейший этап в процессе возрождения Русского мира, который начался в 2014 году после возвращения Крыма и Севастополя. Этот процесс, как отметил лидер партии, был абсолютно закономерным и отражал подлинное стремление разделенного тогда народа быть вместе. "Напомню, жители Донецка и Луганска еще в мае 2014 года сделали свой выбор. Они не захотели признавать государственный переворот и оставаться в составе бандеровской Украины, где у них не было будущего в самом прямом и ужасном смысле этого слова", - добавил Миронов. Политик подчеркнул, что народ Донбасса выбрал единственно возможный путь - путь борьбы за свое право жить и говорить на родном языке, исповедовать свою православную веру и чтить своих подлинных героев. "Справедливая Россия" этот выбор приняла, и уже тогда, 12 лет назад, мы признали независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Вплоть до 2022 года мы оказывали помощь нашим братьям всем, чем могли - тем, что им было нужно для защиты от агрессии украинских неонацистов. Поэтому мы полностью поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости республик и начале специальной военной операции. Мы понимали, что никакие дипломатические усилия не смогут защитить жителей Донбасса - киевский режим не собирался и не собирается до сих пор признавать их законный выбор", - заключил он.

