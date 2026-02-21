https://1prime.ru/20260221/moldaviya-867701337.html
Экс-премьер Молдавии назвал причину энергокризиса в стране
КИШИНЕВ, 21 фев - ПРАЙМ. Энергокризис в Молдавии не возник бы, если бы власти республики не отказались от закупки электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии. "Честно, я не могу понять те обоснования, которые они приводили, когда отказались от электроэнергии, производимой в Кучурганах (Молдавской ГРЭС - ред.). Потому что, если бы этого они не сделали, у нас бы не было разговоров сейчас насчет цены на электроэнергию и этих технических проблем, которые были, в частности, когда был блэкаут", - заявил Филат в эфире телеканала "Канал 5". Массовый сбой произошел в электросети Молдавии 31 января, из-за него 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну 4 февраля предупредил, что подобная ситуация может повториться. Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
молдавия
приднестровье
румыния
молдавия, приднестровье, румыния, молдавская грэс, energocom
