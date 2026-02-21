https://1prime.ru/20260221/moshennik-867692844.html

Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. "Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России. По его словам, есть такие фразы, которые очень часто встречаются в мошеннических схемах. "Скажем, "безопасный счет" или "ФСБ". Но, знаете, схемы очень быстро меняются", - уточнил Нестик. В таких ситуациях он посоветовал просто положить трубку. "Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать", - заключил он.

