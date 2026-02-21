Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника - 21.02.2026
Мошенничество
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника - 21.02.2026, ПРАЙМ
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника
Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T09:45+0300
2026-02-21T09:45+0300
мошенничество
общество
технологии
россия
фсб
ран
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик. "Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России. По его словам, есть такие фразы, которые очень часто встречаются в мошеннических схемах. "Скажем, "безопасный счет" или "ФСБ". Но, знаете, схемы очень быстро меняются", - уточнил Нестик. В таких ситуациях он посоветовал просто положить трубку. "Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать", - заключил он.
общество , технологии, россия, фсб, ран
Мошенничество, Общество , Технологии, РОССИЯ, ФСБ, РАН
09:45 21.02.2026
 
Психолог рассказал, по каким словам можно распознать телефонного мошенника

Нестик: телефонные мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ"

Телефонный мошенник и его жертва
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Телефонный мошенник и его жертва. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Мошенники часто употребляют слова "безопасный счет" или "ФСБ", рассказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.
"Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп", - сказал он в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.
По его словам, есть такие фразы, которые очень часто встречаются в мошеннических схемах. "Скажем, "безопасный счет" или "ФСБ". Но, знаете, схемы очень быстро меняются", - уточнил Нестик.
В таких ситуациях он посоветовал просто положить трубку. "Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать", - заключил он.
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО
Вчера, 13:42
 
МошенничествоОбществоТехнологииРОССИЯФСБРАН
 
 
