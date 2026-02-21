https://1prime.ru/20260221/mts-867693135.html

Эксперт объяснила, из-за чего тормозит новый смартфон

технологии

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новый смартфон может тормозить из-за неправильного переноса данных со старого гаджета, рассказала РИА Новости руководитель отдела электроники розничной сети МТС Наталья Голицына. "В большинстве случаев новый смартфон работает медленно не из-за аппаратных проблем, а из-за некорректного переноса данных и накопленных системных ошибок. Вместе с полезными файлами - контактами, фотографиями и приложениями - на новый смартфон могут переноситься и скрытые системные ошибки, поврежденные файлы и устаревшие настройки", - сообщила она. Это создает дополнительную нагрузку на операционную систему и может снижать общую производительность устройства, пояснила эксперт. Также параметры энергосбережения, ограничения фоновой активности или некорректные настройки сети, которые были актуальны для старого устройства, могут конфликтовать с новым оборудованием. Это приводит к замедлению работы, проблемам с уведомлениями или нестабильному подключению к интернету. Кроме того, продолжает Голицына, некоторые программы оптимизированы под конкретную версию операционной системы или аппаратные характеристики старого смартфона. После переноса они могут работать некорректно, потреблять больше ресурсов или вызывать зависания. Особенно это касается мессенджеров, приложений с большим объемом медиафайлов и программ, которые долго не обновлялись. Проблемы могут возникать и при использовании неофициальных способов переноса данных. Сторонние приложения или устаревшие программы для миграции не всегда корректно адаптируют данные под новую систему. Это увеличивает риск ошибок, конфликтов и нестабильной работы. "Чтобы новый смартфон работал максимально быстро и эффективно, рекомендуется переносить только действительно важные данные - контакты, фотографии и документы. Приложения лучше устанавливать заново из официального магазина, а не копировать автоматически. Это позволяет избежать переноса скрытых ошибок и устаревших настроек", - добавила она.

