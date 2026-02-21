https://1prime.ru/20260221/nutritsiolog-867688490.html

Нутрициолог назвала уникальный продукт для борьбы со стрессом

21.02.2026

Нутрициолог назвала уникальный продукт для борьбы со стрессом

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минтай поставляет человеческому организму селен в тандеме с другими полезными элементами, что делает его уникальным продуктом в борьбе со стрессом, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Екатерина Гузман. "Уникальность минтая заключается в том, что он поставляет селен не в одиночку, а в синергии с другими защитниками. Тот же йод, которым исключительно богат минтай, работает в тандеме с селеном для здоровья щитовидной железы. Все работает как умный конструктор: рыба поставляет организму детали (аминокислоты), из которых тот сам собирает мощные средства защиты от стресса и выгорания, становясь комплексной поддержкой организму", - сказала она. Гузман объяснила, что селен - это компонент мощного антиоксидантного фермента. Для взрослых, особенно жителей мегаполисов, селен становится защитой от профессионального выгорания на клеточном уровне, помогая нервной системе противостоять хроническому стрессу и снижая токсическую нагрузку от плохой экологии. Также врач назвала икру минтая источником уникального лецитина - вещества, важного для здоровья клеточных мембран, работы нервной системы и мозга. По ее словам, достаточное поступление лецитина поддерживает скорость нейронных связей, что напрямую влияет на скорость мышления и обработки информации, качество памяти, способность к обучению и концентрацию внимания. Помимо этого, филе минтая содержит около 16 грамм белка на 100 грамм продукта при калорийности всего 70 калорий и практически нулевом содержании жира, что делает его диетической рыбой, добавила Гузман.

