Жители Одессы забили тревогу из-за нового ЧП
Жители Одессы забили тревогу из-за нового ЧП - 21.02.2026, ПРАЙМ
Жители Одессы забили тревогу из-за нового ЧП
В квартирах Одессы температура опустилась до четырех градусов из-за масштабных отключений электроэнергии, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T06:40+0300
2026-02-21T06:40+0300
2026-02-21T06:40+0300
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В квартирах Одессы температура опустилась до четырех градусов из-за масштабных отключений электроэнергии, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные интернет-ресурсы. "Температура в одесских квартирах снизилась до четырех градусов", — говорится в Telegram-канале издания. В опубликованном видео одна из местных жительниц рассказывает, что в течение пяти дней в ее доме нет ни света, ни тепла, а вода не поступает на верхние этажи. Отмечается также, что в других районах свет "чудесным образом появляется" после того, как люди перекрывают улицы. В пятницу вечером "Страна.ua" сообщила, что жители Одессы вновь вышли на улицы, перекрывая дороги из-за отсутствия электроэнергии. По всей стране продолжаются протесты и дорожные блокировки из-за длительных отключений электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января объявил о введении чрезвычайного режима в энергетической сфере страны. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в состав энергохолдинга ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что отключения электроэнергии могут превышать 16 часов в сутки.
Жители Одессы забили тревогу из-за нового ЧП
Температура в квартирах в Одессе опустилась до четырех градусов
