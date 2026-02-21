https://1prime.ru/20260221/opros--867692986.html

Опрос показал, сколько россиян планируют соло-путешествия в 2026 году

бизнес

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Треть россиян планируют в этом году отправиться в путешествие в одиночку, чаще всего в собственной компании отправляются на природу, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". "Треть россиян (34%) планируют соло-путешествия в 2026 году. Чаще других желает отправиться в такие туристические поездки молодое поколение: люди в возрасте 18–24 лет (44%) и 25–34 лет (38%)", - отмечается в исследовании на основе онлайн-опроса среди 10 тысяч совершеннолетних россиян. Среди причин для путешествий одному россияне назвали желание отдохнуть и восстановить силы (55% опрошенных); исследование новых городов и достопримечательностей (35%); возможность встретиться на месте с друзьями или родственниками (33%); поиск себя, уединение (26%); командировка (13%); обучение или мастер-класс (9%). При этом мотивация меняется от возраста. "Так, 35% молодежи (18-24 лет) заявили, что едут в одиночку, чтобы лучше разобраться в себе и порефлексировать. В то же время среди путешественников старше 55 лет доминирует социальный мотив: 56% опрошенных в этой группе хотят навестить друзей или родственников", - указали в сервисе. Природные локации для путешествия одному выбирают 42% респондентов, пляжный отдых - 37%, мегаполисы - 33%, малые исторические города - 27%, горнолыжные курорты и активный отдых - 15% опрошенных (был возможен множественный выбор). "В среднем россияне готовы тратить на жилье, питание и развлечения в соло-путешествиях 6,8 тысячи рублей в сутки. Суммой более 10 тысяч рублей на день располагает каждый третий опрошенный (31%). Примерно столько же (33%) рассчитывают укладываться в 4 тысячи рублей. При этом больше половины планирует останавливаться в отелях (51%), почти треть - в квартире или апартаментах (31%)", - заключили в "Авито Путешествиях".

