Венгрия может сделать Украине "неприятно", заявил Орбан
Орбан допустил прекращение поставок электричества Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Венгрия вслед за Словакией рассматривает возможность прекращения поставок электричества Украине в ответ на остановку транзита российской нефти по "Дружбе", что может быть для Киева "неприятно", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее в субботу словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, то аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена.
"И есть еще один момент, который я сейчас внимательно изучаю, потому что значительная часть электроснабжения Украины тоже поступает из Венгрии. Поэтому, если мы это остановим, могут произойти неприятные вещи. В любом случае, словаки рассматривают, и если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В пятницу Сийярто сообщал, что Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе". Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы. При этом Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.