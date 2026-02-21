"Продолжайте в том же духе". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Орбан: мир на Украине не наступит без участия США
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Участие США является необходимым условием для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, отметил премьер-министр Виктор Орбан в своём заявлении в соцсети X.
"Без участия Америки нет реального пути к миру в конфликте на Украине", — подчеркнул он.
По мнению Орбана, Евросоюз на данном этапе не в состоянии добиться приближения мир и, наоборот, "играет с огнем". Он также выразил поддержку мирным инициативам, исходящим из Вашингтона.
"Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин Трамп", — подытожил венгерский премьер.
На пресс-конференции в четверг, проходившей по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне, Орбан высказал опасение, что президент США может прекратить попытки разрешения конфликта на Украине, если Европа будет продолжать чинить препятствия. Он рассказал, что в ходе личной встречи настаивал перед американским президентом на необходимости продолжать усилия по достижению мира, даже если процесс проходит медленно.
Венгерский премьер напомнил, что уже в течение более двух, а возможно, даже трёх лет рекомендовал Европе возобновить прямые переговоры с Россией, чтобы не оставаться в стороне от разрешения украинского конфликта и формирования системы безопасности в Европе после войны.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись приватные обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, где обсуждались нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошёл третий раунд переговоров по мирному разрешению конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по украинскому вопросу состоится в ближайшем будущем.
По информации источника РИА Новости, никакие документы в ходе встреч не были подписаны. Вопросы о месте и времени дальнейших контактов всё ещё не решены, но диалог планируется продолжить.