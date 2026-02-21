https://1prime.ru/20260221/orban-867698502.html

"Продолжайте в том же духе". Орбан сделал громкое заявление об Украине

Участие США является необходимым условием для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, отметил премьер-министр Виктор Орбан в своём заявлении в...

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Участие США является необходимым условием для достижения мирного урегулирования ситуации на Украине, отметил премьер-министр Виктор Орбан в своём заявлении в соцсети X. "Без участия Америки нет реального пути к миру в конфликте на Украине", — подчеркнул он.По мнению Орбана, Евросоюз на данном этапе не в состоянии добиться приближения мир и, наоборот, "играет с огнем". Он также выразил поддержку мирным инициативам, исходящим из Вашингтона. "Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин Трамп", — подытожил венгерский премьер.На пресс-конференции в четверг, проходившей по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне, Орбан высказал опасение, что президент США может прекратить попытки разрешения конфликта на Украине, если Европа будет продолжать чинить препятствия. Он рассказал, что в ходе личной встречи настаивал перед американским президентом на необходимости продолжать усилия по достижению мира, даже если процесс проходит медленно. Венгерский премьер напомнил, что уже в течение более двух, а возможно, даже трёх лет рекомендовал Европе возобновить прямые переговоры с Россией, чтобы не оставаться в стороне от разрешения украинского конфликта и формирования системы безопасности в Европе после войны.Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись приватные обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона, где обсуждались нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошёл третий раунд переговоров по мирному разрешению конфликта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по украинскому вопросу состоится в ближайшем будущем. По информации источника РИА Новости, никакие документы в ходе встреч не были подписаны. Вопросы о месте и времени дальнейших контактов всё ещё не решены, но диалог планируется продолжить.

