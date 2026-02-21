https://1prime.ru/20260221/orban-867699114.html

Орбан обвинил европейских политиков в затягивании украинского конфликта

2026-02-21T17:16+0300

БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Америка хочет мира. Если бы западноевропейские страны поддержали американские мирные усилия и просто сказали, что поступят так же, как американцы, эта война закончилась бы. Мирные переговоры начались бы давным-давно", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вёл телеканал М1. При этом, по словам венгерского премьера, "европейцы решили иначе". "Они говорят, что американцы неправильно понимают ситуацию, война должна продолжаться. Война продолжается и сегодня, потому что европейские лидеры хотят, чтобы она продолжалась", - добавил он.

