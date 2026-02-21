Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского - 21.02.2026
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского - 21.02.2026, ПРАЙМ
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского,... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:11+0300
2026-02-21T20:11+0300
БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее Туск раскритиковал Орбана за то, что Венгрия заблокировала предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе". "Я отвечаю за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг - защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от нас никакой поддержки", - написал Орбан в соцсети Х. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
20:11 21.02.2026
 
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского

Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского, который перекрыл поставки нефти

БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Ранее Туск раскритиковал Орбана за то, что Венгрия заблокировала предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе".
"Я отвечаю за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг - защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от нас никакой поддержки", - написал Орбан в соцсети Х.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Продолжайте в том же духе". Орбан сделал громкое заявление об Украине
16:57
 
Политика
 
 
