Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
2026-02-21T20:11+0300
политика
мировая экономика
венгрия
украина
рф
виктор орбан
дональд туск
владимир зеленский
ес
мид
БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее Туск раскритиковал Орбана за то, что Венгрия заблокировала предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе". "Я отвечаю за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг - защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от нас никакой поддержки", - написал Орбан в соцсети Х. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
